Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mahmut Altuntaş idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 46. kilometresinde, Mesut Kırmızıgül yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Cemil Cem Emirhanoğlu, Abdulhamit Tatlı ve Aziz Polat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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