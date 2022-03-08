Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 03:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.
Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. , eşi A.İ. ve çocukları U.İ. , Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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