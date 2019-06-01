Türkiye
Silahlı eylem hazırlığındaki 20 kişi yakalandı
01 Haziran 2019 Cumartesi 20:50 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok ilde 18 kişinin, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakalanan 2 kişinin derdest edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi." dedi.
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