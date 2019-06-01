Türkiye
Siirt'te aranan FETÖ üyesi Kahramanmaraş'ta yakalandı
01 Haziran 2019 Cumartesi 19:05 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:05
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gözaltına alındı.
Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde yapılan asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde bulunan ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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