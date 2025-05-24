Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2025 11:48

Silahla tehdit ettiği taksiciyi gasp etti

Bursa'da taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek parasını gasp eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Bursa'da kız arkadaşıyla bindiği taksi sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve sonrasında da silah zoruyla parasını gasp eden saldırgan an be an görüntülendi. Silahlı şüphelinin, bindiği taksinin şoförünü tehditle Bursa caddelerinde gezdirdikten sonra yanında taşıdığı silahla gasp ettiği kameraya yansıdı. İhbar sonrası şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G, yine aynı taksi ile yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi.

Bunun üzerine yanında taşıdığı silahı taksi şoförüne doğrultarak sinirlendiği aracı takip etmesini istedi. Bilgin G'nin istediğini yerine getiren taksi şoförü, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bilgin G, silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

Taksiyi tenha alana çektirerek şoförden hesap sordu

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G, aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti.

Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Bilgin G, silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Bursa Hırsızlık
Sıradaki Haber
Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
'Yenidoğan Çetesi'nin savcıyı tehdit etmesine fezleke hazırlandı
12:13
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
12:05
Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürürlükte
12:02
Kurban Bayramı'nda trenlere ek sefer konacak
11:51
Emine Erdoğan: Sıfır Atık, bu topraklara duyduğumuz vefanın adıdır
11:38
Jandarmanın keskin nişancılarından hedefe tam isabet
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ