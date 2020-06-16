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Siirt'te yolcu minibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Siirt'te Bünyamin Y., idaresindeki yolcu minibüsü, Siirt-Baykan kara yolunda park halindeki kamyona çarptı.
Kazada, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Siirt baykan ilçesiSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 15:48
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