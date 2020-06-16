Rehine kurtarmadan meskun mahal operasyonlarına, uçak kaçırmaya kadar her türlü senaryo sanal ortamda oluşturuluyor, eğitimler gerçek bir operasyondaymış gibi yapılıyor.

Ankara'daki Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezi, 500 metrekarelik kapalı alanıyla dünyanın en büyüğü ve sadece üç ülkede bulunuyor.

Gerçeği aratmıyor

Merkezde, hücre evi ve gemide yapılan simülasyonlu sanal operasyona TRT haber ekibi de katıldı. Operasyon sanal ortamda yapılıyor gibi görünse de takılan gözlükler sayesinde gerçeği aratmıyor.

Özel ekipmanlarını kuşanan özel harekat ekipleri, senaryo gereği bina içerisinde çatışmaya girerek, terörist unsurları tek tek etkisiz hale getirdi.

Her türlü operasyonun birebir canlandırması yapılabiliyor

Kıyafet, gözlük ve silah üzerinde lazerli algılayıcı bulunuyor. Eğitim alanında her türlü operasyonun birebir canlandırması yapılabiliyor.

Özel kameralar ile çekilen her ortam eğitim için kullanılabiliyor.

Çatışma şartları sanal ortamda tecrübe ediliyor

Terörle mücadelede ön safta yer alan özel harekat ekipleri, çatışma şartlarını sanal ortamda tecrübe ediyor.

Verilen bu eğitimler sayesinde, Türkiye, bu konuda dünyadaki en başarılı ülke konumunda.