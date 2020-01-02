Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkilerken, yolda çok sayıda mahsur kalan araçlarda kurtarıldı.

İlçelere bağlı köy yollarında kar mesaisinin aralıksız sürdüğünü açıklayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat; "Karla mücadele mesaimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Pervari, Eruh ve Şirvan İlçelerine bağlı kapalı köy yollarımıza anında müdahale yapılarak, yollarımız ulaşıma açılmıştır." dedi.

Mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Özellikle Pervari İlçesine bağlı köy yollarında birçok araçların yollarda mahsur kaldığını hatırlatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz Pervari İlçesinde yoğun bir çalışma içerisinde ve 7 gün 24 saat yol açma çalışması sürdürüyorlar. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri sizlerin vasıtası ile tekrar uyarmak istiyorum, zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmadan sürücülerimiz trafiğe çıkmasınlar. Yollarda mahsur kalan birçok araç ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır ve karla mücadelede emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum"

Kaynak: TRT Haber