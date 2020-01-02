Türkiye
İzmir'de vinç kullanarak iş makinesi çalan şüpheli tutuklandı02 Ocak 2020 Perşembe 17:54 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 17:55
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yiğitler Mahallesi'nde baraj inşaatında çalışan C.K'ye ait kepçenin çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, A.Ö'nün 35 AR 9475 plakalı vinçle iş makinesini çaldığını tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA