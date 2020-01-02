İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 330 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA