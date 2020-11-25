Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor.

Kadına yönelik şiddet ihbarlarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) sayesinde kadınlar, daha güvenli bir yaşam sürdürüyor.

KADES, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yıllarca şiddet gördü

Eşinden yıllarca şiddet gördükten sonra geçen yıl temmuz ayında boşanan 39 yaşındaki A.D. de KADES uygulamasını kullanan mağdur kadınlardan biri.

İki çocuk annesi A.D, AA muhabirine, eski eşinden yıllarca gördüğü şiddet nedeniyle zor günler yaşadığını, çocuklarının ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Boşandığı eşinin zaman zaman evinin yakınlarına gelerek kendisini rahatsız ettiğini, polis imdat hattını arayarak yardım istediğini dile getiren A.D, polis memurlarının tavsiyesiyle KADES uygulamasını telefonuna yüklediğini söyledi.

'Ekipler, ihbarlara özel önem veriyor, hızlı şekilde müdahale ediyorlar'

A.D, şöyle konuştu:

"Artık eski eşimin yakınımda olduğunu gördüğümde veya beni rahatsız ettiğinde telefonumdaki program sayesinde polis ekiplerinden yardım isteyebiliyorum. Bu ihbarlara ekipler, özel önem veriyor ve hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Basit görünen bu program tam anlamıyla hayat kurtarıyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık bir ay önce çocuklarını parka götürdüğü sırada eski eşinin yine yanlarına gelip kendisine saldırdığını dile getiren A.D, "Uygulamayı kullanarak polise haber verdim. En kısa sürede polis ekipleri gelip hemen müdahale etti. Uygulamadan çok memnunum. Bu uygulama sayesinde kendimi ve çocuklarımı daha huzurlu ve güvende hissediyorum" dedi.

Şiddet gören kadınlara KADES tavsiyesi

A.D, olayın ardından eski eşinin tutuklandığını ancak davanın devam etmesi nedeniyle endişesinin sürdüğünü, uygulamayı telefonunda tuttuğunu aktardı.

Uygulamanın caydırıcı ve güven verici olduğunu aktaran A.D, eşinden veya erkek arkadaşından şiddet gören kadınların uygulamayı kullanmalarını tavsiye etti.

[Fotoğraf: AA]

Yarım milyondan fazla kişi KADES’i indirdi

Acil durum anlarında kolluk birimlerine kolayca ihbarda bulunulması amacıyla hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasını (KADES) 545 bin 579 kişi indirdi.

45 bin 920 kadın ise acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu. KADES’in etkin ve yaygın kullanımı da aile içi ve kadına yönelik şiddet oranlarının düşüş göstermesinde önemli pay sahibi oldu.

Ayrıca şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara kolluk kuvvetleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.