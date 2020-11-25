İstanbul'da cuma günü Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 lira, bazı fırınlarda 2 liraya satıldığı tespit edildi.

Tarife dışı fiyat ve gramaj uygulayan fırınlara tutanak tutuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Bugün Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet, daha önce tutanak tutulan ve uyarılan fırınları tekrar kontrol etti.

Önceki denetimde tutanak tutulan bir fırının hala fiyat tarifesini değiştirmediği ve fiyat listesi asmadığı tespit edildi. Fırın hakkında tekrar tutanak tutuldu.

Fırınlar denetlenmeye devam edecek

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerini devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bağcılar ilçemizden başlayarak İstanbul genelinde 2 bin 822 fırında yaklaşık 400 personelle denetim yapıyoruz. Cuma gününe kadar bu denetimler sürecek. Geçtiğimiz hafta kontrol ettiğimiz fırınları bugün tekrar kontrol ettik. Kurallara uyanlara teşekkür ettik, uymayanlara ceza yazdık."