Bandırma-Bursa kara yolunun 10'uncu kilometresinde, içinde yaklaşık 700 ton mısır koçanı bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu yangını kontrol altına aldı.

Kullanılamaz hale gelen depodaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.