Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırma'da depo yangını: 700 ton mısır koçanı kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın, ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, mısır koçanları kullanılamaz hale geldi.
Bandırma-Bursa kara yolunun 10'uncu kilometresinde, içinde yaklaşık 700 ton mısır koçanı bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu yangını kontrol altına aldı.
Kullanılamaz hale gelen depodaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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