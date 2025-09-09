Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.09.2025 16:32

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek

Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Macit, sıcaklıkların yarından itibaren ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Macit, sıcaklıkların hafta sonunda da aynı şekilde batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmasının beklendiğini söyledi.

Yarın Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, perşembe günü de Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanakların beklendiğini ifade eden Macit, "Hafta sonuna doğru yağışlı alan oldukça azalıyor. Sadece hafta sonunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar var. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz." dedi.

Ankara ve İstanbul'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Macit, sıcaklıkların Ankara'da 25 ila 26, İstanbul'da ise 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini aktardı.

Macit, İzmir'de ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini, sıcaklıkların 34 ila 35 derece civarında olacağını kaydetti.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Çelik'ten İsrail'e Hamas tepkisi: Barbarca terör eylemi
18:06
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
18:01
Osmaniye'de orman yangını: Müdahale sürüyor
17:58
Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı
17:24
Burhanettin Duran: TRT'nin duayen spikerlerinden Özel'e Allah'tan rahmet diliyorum
17:49
Roketsan'ın yeni nesil savunma sistemleri Londra'da sergileniyor
Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 23'üncüsü Afganistan'a hareket etti
Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 23'üncüsü Afganistan'a hareket etti
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ