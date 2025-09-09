Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
Türkiye
AA 09.09.2025 14:22

Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı

Adana'da büyükbaş hayvan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı

Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki büyükbaş hayvan yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, dorsenin kapağını açarak hayvanların araçtan çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana Yangın
