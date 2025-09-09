Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
AA 09.09.2025 13:53

Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Av yasağının kalkmasının ardından tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla dönüyor.

Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Talat Bayezıt Yıldırım, yaptığı açıklamada bereketli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım, denizde bolluk yaşandığını belirterek, "Çok şükürler olsun. Mezgit, barbun, hamsi, istavrit bol. En çok mezgit ve hamsi var. İnşallah daha da bollaşacak. Havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz." dedi.

Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "İyi mezgit 200, normalleri 100 lira. Hamsi 200 lira. İstavrit 80-100 lira civarında. Hamsi bollaştıkça fiyatı düşer. Havaların biraz daha soğuması gerekiyor. Bu sene palamut çok az. Şu anki işaretler hamsiye yönelik, fazla olduğuna işaret ediyor. Normalde bu zamanlarda bu kadar bol olmazdı ama şu anda bol hamsi." diye konuştu.

Balıkçılardan Muhammed Kıyak da palamut avcılığının beklentinin altında kaldığını söyledi.

Kıyak, bu yıl mezgit, barbun ve istavritin bol olduğuna işaret ederek, "Tezgahlarımız doluyor, fiyatlarımız 150-200 lira arasında değişiyor. Fiyatlar da uygun. Bu sene çeşit de bol olacak." ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasının ardından deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini dile getiren Kıyak, şunları kaydetti:

"Bu sene hamsinin çok olacağını düşünüyoruz. Çeşit balığı da çok olacak. Çinekop beklentimiz de var. Vatandaş bu sene balık yiyecek. Hamsi şu an 250-300 lira arasında değişiyor, fiyat az çıktığından dolayı yüksek. Havaların soğumasıyla beraber fiyat 150'ye, hatta 100 liraya kadar iner."

Balıkçılık
