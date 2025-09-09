Parçalı Bulutlu 22.4ºC Ankara
AA 09.09.2025 12:15

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 10'unun Türkiye açısından tehdit oluşturan "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilirken, 9'unun örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya paylaşımları yaptığı, örgütün güncel propaganda faaliyetleri ile örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

DEAŞ İstanbul Terör Örgütü
