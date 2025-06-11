Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, sıcak havanın etkisinde bulunan Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar biraz azalarak mevsim normallerine dönecek.

Bugüny urdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna kadar ülke geneli az bulutlu ve açık, güney kesimler güneşli geçecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu Ankara'da 28, İstanbul'da 27, Antalya'da 29, Samsun'da 24, Trabzon'da 22, Diyarbakır'da 36, İzmir'de 33, Erzurum'da 22 derece civarına düşmesi bekleniyor.