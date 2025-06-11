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Türkiye
İHA 11.06.2025 09:30

ASKİ'nin içme suyu hattı patladı: Evler su altında kaldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin içme suyu patladı. 20'ye yakın evde maddi hasarın meydana geldiği olayda mağdur olanlar "ASKİ'nin içme suyu boruları 2 yıldır sürekli patlıyor. Mağduruz, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" dedi

ASKİ'nin içme suyu hattı patladı: Evler su altında kaldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu hattında meydana gelen patlama, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde zarara yol açtı.

Gece saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle sokaklar ve evler su altında kaldı.

Yaklaşık 20 evde su baskınından dolayı eşyalar kullanılmaz hale geldi. Olayın yaşandığı mahallenin sakinleri, altyapı sorunlarının yıllardır çözümsüz bırakıldığını ileri sürdü.

ASKİ'nin içme suyu hattı patladı: Evler su altında kaldı

Evi zarar gören 50 yaşındaki Abdullah Oğuz, tepkisini dile getirdi.

ASKİ'den resmi bir açıklama gelmedi

Oğuz "Gece saat 3 gibi ASKİ'yi aradık. Sorumlu kimse gelmedi, kimseye de bağlanamıyoruz. Evlerimiz suyun altında kaldı. 2014'ten beri dilekçe veriyoruz; altyapımız yetersiz, yapın diye. Muhtara başvurduk, o da 'altyapı yapılırsa evleriniz yıkılır' diyor. Öyle bir durum da yok, herkes kafasına göre bir şey uyduruyor. ASKİ'nin içme suyu boruları 2 yıldır sürekli patlıyor. Bu ikinci defa başımıza geliyor. Mağduruz, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade ederken, ASKİ'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

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