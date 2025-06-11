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Türkiye
İHA 11.06.2025 09:35

Ardahan'da yaz ve kış bir arada

Ardahan'da bir yanda kar, bir yanda yaz olmak üzere günde iki mevsim yaşanıyor.

Ardahan'da yaz ve kış bir arada

Ardahan'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor.

Ardahan'daki yaylalarda baharda açan çiçeklerle karlar aynı anda görüntülendi.

Bu yıl kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, yaylaya çıkanlar, yaz mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşıyor.

Kar birikintileri çiçek açan bitki örtüsüyle birleşti

2 bin 100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası'nı ailesiyle birlikte ziyarete gelen Muhammet Kılıç, çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylada yaz mevsiminde alışılmışın dışında kar sürprizi ile karşılaştı.

Ardahan'da yaz ve kış bir arada

Yaylanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki kar birikintileri, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çocukları ile birlikte karda kaymanın tadını çıkartan Kılıç, ''Haziran ayında karda kayıp sonrasında rengarenk çiçeklere kavuşmak çok güzel. Burası Ardahan merkeze bağlı 2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası. Yaz ayında çocuklar kar keyfini yaşıyor. Bu onlar için çok güzel ve heyecanlı'' dedi.

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