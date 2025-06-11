Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı İstanbul semalarında

Çilek Dolunayı İstanbul'da 18 yıl aradan sonra görüntülendi.

2025 yılı Çilek Dolunayı Türkiye'de, sabaha karşı görüntülendi. Doğması ve tamamen kaybolması 25 dakika süren Çilek Dolunayı, pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest etti.

Çilek hasadının başlama tarihi

Çilek Dolunayı, adını kuzey yarım kürede haziran ayındaki çilek hasadından alıyor.

Eski tarım takviminde çilek hasadının başlama tarihini verilen ad olan Çilek Dolunayı, aynı zamanda yazın müjdecisi olarak biliniyor.

Çilek Dolunayı İstanbul Boğazı'nda da görüntülendi.

Normal dolunaya göre gökyüzünde hafif pembe bir tonla parlıyor ve ancak 18 yılda bir büyüleyici bir hal alıyor.

Astronomi tutkularının dürbün ve küçük teleskoplarla heyecanla beklediği bu astronomi olayının, yarın gece de yaşanması bekleniyor.

Dolunay, atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayıyor.