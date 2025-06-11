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Türkiye
AA 11.06.2025 03:16

Aydın'da tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte tartıştıkları tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli gözaltına alındı

Akbük Mahallesi'nde tur otobüsünün önünün kesilip taşlanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 lira idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekilmiştir. Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla, kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Akbük Mahallesi'nde dün, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E., henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte otomobildeki kişilerle tartışmıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşlamıştı.

Hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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