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Türkiye
AA 10.06.2025 22:29

Aydın'da otobüsü taşlayan 4 zanlı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte tartıştıkları tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E, henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte bir otomobildeki kişilerle tartıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesti. Otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşladı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay anları otobüsün içinden çekilen cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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