Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 20:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir şahıs, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. 43 SR 046 plakalı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.
Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı.
Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.
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