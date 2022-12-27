Olay, bugün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. 43 SR 046 plakalı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.

Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı.

Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.