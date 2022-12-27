Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Artvin Giresun Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Ordu Rize Trabzon Buzlanma
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