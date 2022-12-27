Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 12 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildiği sürücünün de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki halk otobüsü, Ferhuş Mahallesi AFAD yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi. U.K. ile otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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