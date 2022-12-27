Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:33'te merkez üssü Horasan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
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