Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmur alt geçitleri dakikalar içinde suyla doldurdu.

Abide Köprülü Kavşağı ve Alt Geçidi de felaketin yaşandığı o yerlerden biri oldu.

Yusuf Rat sağanağın bastırdığı sırada aracıyla seyir halindeydi. Başına geleceklerden habersiz suların yükselmesini videoya çekmişti. Dakikalar içinde şiddetlenen yağmur sele neden oldu.

Yusuf Rat, Abide Kavşağı'ndaki köprü kolonunun tavanında kendine tutunacak yer buldu.

7 saat sonra kurtarılan Yusuf Rat, "7 saat sonra kurtuldum yani görüntüler falan da var o ilk gözümü açtığım zaman dünyaya sanki yeni gelmişim gibi oldu. 6-7 saat boyunca kurtarılmayı bekledik. O saatten sonra polis tarafından dalgıç tarafından kurtarıldım" dedi.

''İki tane kolonun arasında sıkışmıştı''

O felaketten günler sonra afetzede Yusuf ve onu kurtaran 2 dalgıç polis bir araya geldi. Dalgıç polis şunları söyledi:

"Bağırdık sesimizi duyan var mı sesimizi duyan var mı? Sonra Yusuf kardeşimiz böyle bir hafif bir sesini duyar gibi olduk. Tabi iyice heyecanlandık bu sefer normalde hani belli bir tempoda yüzüyorken daha hızlı palet vurmaya başladık. Yusuf iki tane kolonun arasında kendisini bir şekilde sıkıştırmış ve hayatta kalmayı başarmıştı."

Yusuf Rat kendini kurtaran polisleri iftara davet etti ve şunları söyledi:

Artık ümidim falan yoktu hiçbir şey çünkü su hiç inmiyordu. Botun içerisine aldılar beni sağ olsunlar kurtardılar. İlk önce ufuk abigili görünce zaten ağladım güldüm ikinci bir şans geldi bana doğdum gibisinden. Dışarıyı da görünce gün ışığını da görünce daha bir mutlu oldum."

Kamera: Selim Sinan Gümüş