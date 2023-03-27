Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii İstanbul'un en yüksek tepelerinden birine kurulu...

Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un Fethi'nden sonraki 4'üncü padişah oluşunu simgeleyen 4 minareye ve Osmanlı Devleti'nin 10'uncu padişahı oluşuna ithaf edilen 10 şerefeye sahip..

Sadeliğin ve görkemin buluştuğu camide onlarca işçi gece gündüz çalıştı, 7 yılda inşaatı tamamlandı.

Caminin içi de dışı da mimarlık harikası

Süleymaniye de tıpkı diğer Mimar Sinan eserleri gibi zarif bir iç süslemeye sahip. Pencerelerde bulunan vitraylardan gelen renkli ışıklar caminin içine süzülüyor. Mihrabın iki yanındaki pencerelerde ise çini madalyonlara işlenmiş Fetih Suresi bulunuyor.

Caminin içindeki hatlar Hasan Çelebi'nin imzasını taşıyor. Ana kubbenin ortasında ise tıpkı Ayasofya Camiindeki gibi Nur Suresi yazılı. Caminin içi de dışı gibi bir mimarlık harikası.

Süleymaniye Camii'nin en önemli özelliklerinden biri akustik sistemi. Mimar Sinan camideki seslerin her yerden eşit bir şekilde duyulmasını istiyordu bu yüzden farklı noktalara küpler yerleştirdi, tuğlalar arasında boşluklar bırakarak eşsiz bir akustik sistemi oluşturdu.

Ramazanda ziyaretçi yoğunluğu daha da artıyor

Süleymaniye, Osmanlı döneminde yapılan en büyük ikinci külliye. Himayesinde medreseler, darüşşifa, imaret, hamam ve kütüphane de bulunuyor.

Caminin adını taşıdığı Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan'ın türbesi de külliyenin haziresinde bulunuyor.

Süleymaniye Camii her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçi yoğunluğu ramazanda daha da artıyor.