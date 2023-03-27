Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 14 mahallede sürüyor.
Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar, Antakya ve Defne ilçelerindeki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya, Saçaklı mahallelerinde devam ediyor.
Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.
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