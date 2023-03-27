Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir haftada 300 düzensiz göçmen yakalandı
[AA ARŞİV]
Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 300 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 17-23 Mart'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde 300 düzensiz göçmen yakalandı.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, bu olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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