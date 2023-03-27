Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tır şarampole girdi
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole girdi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Y.D. yönetimindeki un yüklü tır, Bolvadin ilçesi çevre yolu üzeri Hüdai Cami yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, tırın dorsesindeki un çuvalları etrafa dağıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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