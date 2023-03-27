Hatay'da enkazdan çıkarılan 2 keçi ve 2 oğlak, Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde tedaviye alındı.

Gebe olan keçi, 10 gün önce sağlıklı bir oğlak dünyaya getirdi.

Malatya'da enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan veteriner hekim Berfin Şener'in ismi verilen oğlak, hayvan çiftliğinin maskotu oldu.

Berfin oğlağın annesine de HAYTAP görevlisinin adı verilmişti

Hatay'da gönüllü olarak çalışan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, Antakya ilçesindeki bir ahır enkazında biri gebe 2 keçi ve 2 oğlağı sağ olarak buldu.

Hemen o bölgede kurulan sahra hastanesine götürülen hayvanlar tedavilerinin ardından aynı gün Osmaniye’de bulunan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilen hayvanlardan gebe olana onu bulan HAYTAP gönüllüsünün adı olan 'Halime' verildi.

HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, `Antakya bölgesinden gelen depremzede canlarımızdan Halime, 10 gün önce doğum yaptı. Halime ile Berfin adını verdiğimiz yavrusu gayet sağlıklı` dedi.