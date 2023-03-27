Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütü içerisinde 2, DEAŞ terör örgütü içerisinde 8 ve FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek