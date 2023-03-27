Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütü içerisinde 2, DEAŞ terör örgütü içerisinde 8 ve FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek
Etiketler: Sakarya Terör Örgütü
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