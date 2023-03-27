İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yayla ve Evliya Çelebi mahallelerindeki pencereleri zorlanarak girilen iki evden kombi çalınması üzerine yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Şüpheli kişilerin kombileri yükledikleri kamyonetle uzaklaştığını belirleyen ekipler, plaka bilgisi üzerinden yeri tespit edilen aracı Pendik Kaynarca'da ele geçirdi.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli A.D. de operasyonda gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından araması olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.