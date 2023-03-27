Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçısı operasyonu: 11 kişi tutuklandı
[TRT HABER ARŞİV]
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 11 kişi tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Van
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