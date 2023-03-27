Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK, 2 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terörle Mücadele
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