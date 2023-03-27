Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli tutuklandı
Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 54 kişiden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 27 bin 30 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Sorgulanan şahıslardan 54’ünün arandığı tespit edildi.
Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 29 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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