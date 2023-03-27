Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 08:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyhan Yakut sosyal markette çalışarak hem geçimini sağlıyor hem de depremzedelere yardım ediyor
Adıyaman'da yaşayan üç çocuk annesi Beyhan Yakut, yıkılan evlerinden 3 çocuğu ile yara almadan kurtuldu. 45 yaşındaki depremzede, Toplum Yararına Program kapsamında sosyal markette işe başladı.
Beyhan Yakut, asrın felaketini Adıyaman'da yaşadı. Yıkılan evinden yara almadan kurtuldu ve çadırda yaşamaya başladı. 45 yaşındaki depremzede, şimdi sosyal markette çalışıyor.
Toplum Yararına Program kapsamında binlerce depremzedeye istihdam sağlandı.
Üç çocuk annesi Beyhan Yakut da 20 yıl aradan sonra yeniden iş hayatına atıldı.
Yardım ederek hayata tutunuyor
Yakut, her sabah Olgunlar Köyü'ndeki çadırından yola çıkıp Adıyaman merkezdeki işine gidiyor.
Beyhan Yakut, "Çalışabileceğim konusunda zerre umudum yoktu ama cidden bu çok çok iyi oldu bizler için, bir nebze kafa dağılıyor" dedi.
Yakut, kendi gibi afetzede olan arkadaşlarıyla kamusal ihtiyaçların giderilmesi için mesai yapıyor.
Haber: Şeyma Vural
Kamera: Samet Gençtürk
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