Beyhan Yakut, asrın felaketini Adıyaman'da yaşadı. Yıkılan evinden yara almadan kurtuldu ve çadırda yaşamaya başladı. 45 yaşındaki depremzede, şimdi sosyal markette çalışıyor.

Toplum Yararına Program kapsamında binlerce depremzedeye istihdam sağlandı.

Üç çocuk annesi Beyhan Yakut da 20 yıl aradan sonra yeniden iş hayatına atıldı.

Yardım ederek hayata tutunuyor

Yakut, her sabah Olgunlar Köyü'ndeki çadırından yola çıkıp Adıyaman merkezdeki işine gidiyor.

Beyhan Yakut, "Çalışabileceğim konusunda zerre umudum yoktu ama cidden bu çok çok iyi oldu bizler için, bir nebze kafa dağılıyor" dedi.

Yakut, kendi gibi afetzede olan arkadaşlarıyla kamusal ihtiyaçların giderilmesi için mesai yapıyor.

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Samet Gençtürk

