Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın akşam saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.