Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 03:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın bugün akşam saatlerinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın akşam saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına
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