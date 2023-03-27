Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 02:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki tarihi 3 katlı metruk binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi.
Tarihi binadan kopan beton parçaları Edirnekapı Parkı’na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.
[Fotoğraf: AA]
Yangında hasar almıştı
Gece saatlerinde kısmen çökme meydana gelen tarihi 3 katlı metruk binanın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul
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