Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de limon yüklü kamyonda yangın çıktı
[Fotograf: DHA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki limon yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin’de İlyas Çoruh idaresindeki limon yüklü kamyon, D-400 kara yolu Yenice mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kamyonun kasasından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye haber verildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
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