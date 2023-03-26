Konya'da Devran Kavaklı yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Fatih Gül yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri aşıp takla attı. Kavaklı'nın kullandığı otomobil, ters dönüp, ikiye bölündü. Gül'ün otomobili de yolun kenarındaki müstakil bir evin bahçesine uçtu.

Kazada, sürücüler Kavaklı ve Gül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerini kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hurdaya dönen aracın sürücüsü Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gül'ün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.