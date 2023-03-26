Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uyuyan köpeğe taş attı
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe taş atan kişi tepkilere neden oldu.
Güllübağ Mahallesi'nde Garipbaba Caddesi üzerinde yürüyen kişi, kaldırım kenarında uyuyan köpeğe elinde taşla yaklaştı.
Kişinin taşı fırlatmasıyla uyanan köpek, bulunduğu yerden hızla kaçtı. Köpek gözden kaybolurken, şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak yoluna devam etti.
Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.
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