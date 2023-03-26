Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı
[Fotograf: AA]
Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarptığı otomobil merdiven boşluğuna devrildi.
Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak'ta seyir halindeki özel halk otobüsü, durağa yanaşmaya çalıştığı sırada park halindeki bir otomobile çarptı.
İETT otobüsünün çarptığı araç merdiven boşluğuna devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, iki araç ile durakta hasar oluştu.
Ekipler, kazaya karışan otomobille İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması amacıyla çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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