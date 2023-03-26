Hatay'da, afetin etkisiyle kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladığı ilçelerindeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Hatay'ın 7 ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler yarın okullarda arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, kentteki yaraların sarılmaya başlamasının ardından çadır ve konteyner kentlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin eğitim hayatından geri kalmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, 27 Mart'ta eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı 7 ilçedeki okulların hazır hale getirildiğini belirtti.

"Öğrencilerimizi görmenin sevincini buruk şekilde yaşayacağız"

Öztürk, yaşadıkları acıları unutmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"49 gün sonra öğrencilerimizi görmenin sevincini buruk şekilde yaşayacağız. Aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimiz oldu. Okul başlarken herkes bunun acısını da yaşayacak. 6 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak ve öğrencilerimizle buluşacaktık. Hatta 6 Şubat'ta eğitimlerin başlayacak olması sebebiyle kente gelen öğrencilerimiz yurtlarda kalıyordu. Allah'a şükürler olsun ki; binalarımızın sağlamlığı ve güçlendirme yapılmasından dolayı yurtlardaki öğrencilerimizin hepsi burnu dahi kanamadan kurtarıldı."

Uyum sürecinde depremin izlerini silmek için de gayret edeceklerini anlatan Öztürk, kentteki diğer 8 ilçede eğitim öğretime başlama kararının Valilik tarafından verileceğini dile getirdi.

Öztürk, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Hatay'da yaptığı toplantıda bundan sonraki süreci valilerimize bıraktığını duyurmuştu. Hangi ilçemizde okullarımız hazırsa tamamen olmasa dahi valilerimizin inisiyatifi doğrultusunda mahalle mahalle açılmalar devam edecek. 8 ilçemizin merkezleri çok zor, çünkü insanlar yok, herkes çadırlarda. Sağlam olsa da enkaz çalışmaları devam ettiği için o okullarımızı şu an için kullanmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.