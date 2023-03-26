Terör örgütünün bombacısı Mehdi Mıhçı, saldırı keşfi için geldiği İstanbul'da sahte kimlikle yakalandıktan sonra hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılığın iddianamesi İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, teröristin metropollerde eylemle görevlendirildiği belirtildi. Diğer sanık Mahmut Kaplan'ın ise Mıhçı ile İstanbul'da sabotaj eylemi gerçekleştirecek konum ararken işbirlikçilik yaptığı ifade edildi.

Sanık Mıhçı'nın 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 ay 15 güne kadar, Mahmut Kaplan'ın ise 2 suçtan 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Sanıkların yargılanmasına 10 Mayıs'ta başlanacak.