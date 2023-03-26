Depremde canları kurtarmak için zamana karşı yarıştılar. Çok sayıda kişiyi enkazdan kurtarıp hayata bağladılar.

Maden işçileri, deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Onlarca canı kurtaran kahramanlar, şimdi de depremzedelerin barınma ihtiyacı için sahada.

Madenciler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde konteyner mahalle kuruyor.

Zondef Genel Başkanı Ziya Öncan, "Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir öncülüğünde konteyner kent kuruluyor. 500 haneden oluşan büyük bir kent kuruluyor. Biz de Zonguldak dernekler federasyonu olarak burada 67 haneden oluşan Madenciler Mahallesi kurmak için çalışmalar içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Madenciler Mahallesi adı verilen alanda her ev 25 metrekareden oluşuyor. 1+1 olarak tasarlanan konteyner evler, depremzedelerin geçici barınma alanı olacak.

Çalışmaların Ramazan Bayramına kadar tamamlanıp ailelerin yerleştirilmesi hedefleniyor.

Haber: Hüseyin Kızluk

Kamera: Zafer Kumru