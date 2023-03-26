Şanlıurfa'da akşam saatlerinde şiddetli yağmur başladı. Yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağış kısa sürede yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Seyir halindeki araçlar zor anlar yaşarken, vatandaşlar da yağıştan olumsuz etkilendi.

Ekipler su dolan yolların açılması için çalışma başlattı.

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.