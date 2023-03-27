Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da motosiklet kazası: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki motosiklet, Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.
Ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası Polis Şehit
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